Хіларі Клінтон: Уряд України має йти шляхом Мандели

Про це вона написала в своєму Twitter, повідомляє Українська правда.

"Уряд України має іти шляхом Мандели і вибрати діалог з людьми замість сили", - вважає Клінтон.

Нагадаємо, вночі з 10 на 11 грудня силовики намагалися зачистити Майдан Незалежності в Києві від мітингувальників, які вже 21 день поспіль протестують проти політики української влади.

Однак активісти змогли відстояти своє право на мирні зібрання.