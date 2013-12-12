Хіларі Клінтон: Уряд України має йти шляхом Мандели
06:46, 12 грудня 2013Політика
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Колишня держсекретар США Хіларі Клінтон вважає, що уряд України має піти шляхом восьмого президента ПАР Нельсона Мандели і вибрати діалог з людьми замість сили.
Про це вона написала в своєму Twitter, повідомляє Українська правда.
"Уряд України має іти шляхом Мандели і вибрати діалог з людьми замість сили", - вважає Клінтон.
Нагадаємо, вночі з 10 на 11 грудня силовики намагалися зачистити Майдан Незалежності в Києві від мітингувальників, які вже 21 день поспіль протестують проти політики української влади.
Однак активісти змогли відстояти своє право на мирні зібрання.
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