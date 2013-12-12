Янукович переконав Ештон у реальності економічних небезпек асоціації з ЄС

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон вважає реальними виклики, що стоять перед економікою України у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Про це вона сказала сьогодні, повідомляє польський TVN24.

Ештон відзначила, що Президент України Віктор Янукович під час двох зустрічей з нею цього тижня запевнив у правдивості свого наміру підписати Угоду про асоціацію з ЄС, назвавши причиною затримки з підписанням економічні проблеми в країні.

"Він говорить про те, що потребує економічної допомоги. На мою думку, ці виклики є реальними", - сказала вона.

Ештон зазначила, що українська влада повинна не лише Європейський Союз просити про надання допомоги.

"Прохання про підтримку не повинні бути спрямовані лише в бік Європейського Союзу. Він повинен також показати, що має економічний план, пов'язаний з Угодою про асоціацію, котрий враховує також енергетичну політику", - сказала дипломат.

Як повідомляв УНІАН, українська влада пояснила відмову від запланованого на кінець листопада підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом недостатню підтримку з його боку для української економіки в умовах прогнозованого заблокування доступу товарів з України на російський ринок.

11 грудня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна потребує фінансової допомоги у розмірі 20 млрд євро для компенсації втрат у разі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Раніше перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов говорив про 10 млрд євро.