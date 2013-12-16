Депутати пропонують відшкодувати витрати журналістів, постраждалим під час масових акцій

Народні депутати Олена Кондратюк, Юрій Стець ("Батьківщина"), Ірина Геращенко ("УДАР") та Петро Порошенко (позафракційний) зареєстрували у Верховній Раді України проект Постанови "Про відшкодування витрат працівникам ЗМІ які постраждали під час висвітлення подій 29 листопада - 2 грудня 2013 року".

Наразі текст проекту постанови на сайті ВР відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь понад півмільйона людей.

Проте 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали понад 50 українських і зарубіжних журналістів.