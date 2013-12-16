Депутати пропонують відшкодувати витрати журналістів, постраждалим під час масових акцій
Текст проекту постанови на сайті ВР поки відсутня.
Народні депутати Олена Кондратюк, Юрій Стець ("Батьківщина"), Ірина Геращенко ("УДАР") та Петро Порошенко (позафракційний) зареєстрували у Верховній Раді України проект Постанови "Про відшкодування витрат працівникам ЗМІ які постраждали під час висвітлення подій 29 листопада - 2 грудня 2013 року".
Наразі текст проекту постанови на сайті ВР відсутній.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.
У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь понад півмільйона людей.
Проте 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали понад 50 українських і зарубіжних журналістів.