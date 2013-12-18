Азаров: уряд сьогодні розгляне проект бюджету на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«Рішення, які прийнято вчора (щодо ціни газу – УНІАН), дозволили нам розглянути проект бюджету (на 2014 рік – УНІАН). І сьогодні ми його розглянемо», – сказав Азаров, наголосивши, що це один із найскладніших бюджетів.

Прем'єр також уточнив, що основну увагу в бюджеті-2014 приділено покращенню соціально-економічного добробуту громадян.