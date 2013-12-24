Уряд: Азаров у Москві нічого не підписуватиме

“Прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні ніякі угоди підписувати не буде. У Москві глава уряду України бере участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав. З травня поточного року Україна бере участь у засіданнях Вищої Євразійської економічної ради в якості спостерігача”, - йдеться у заяві прес-служби уряду.

У заяві зазначено, що Україна продовжуватиме роботу з відновлення нормального торгово-економічного режиму з країнами Митного союзу.

Разом з тим у прес-службі назвали дезінформацією повідомлення деяких ЗМІ про те, що під час візиту Азарова до Москви 24 грудня планується підписання угод стосовно приєднання до Митного союзу.

“Напередодні робочого візиту прем’єр-міністра України Миколи Азарова до Російської Федерації на сайті одного з інформагентств було опубліковано повідомлення про те, що «М. Азаров підпише у Москві близько 60 угод стосовно Митного союзу». Така заява є стовідсотковою дезінформацією громадськості”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, сьогодні зустріч Азарова і Медведєва в Москві тривала близько 5 хвилин.