У МВС назвали причину загибелі чоловіка, побитого "за Майдан"

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, 18 грудня у Святошинському районі столиці між Мазуренком і співробітниками приватної охоронної фірми, яка надає послуги охорони Торговому будинку "Колібріс" на вулиці Гната Юри, стався конфлікт, який переріс у бійку.

"Внаслідок цього потерпілий отримав тілесні ушкодження. До швидкої він не звертався - її викликали для нього родичі, коли той повернувся додому і відчув себе зле. Врятувати життя медикам, на жаль, не вдалося", - зазначили у правоохоронних органах. Співрозмовник агентства зауважив, що дружина потерпілого в розмові з правоохоронцями повідомила, що її чоловік не мав ніякого відношення до подій на столичному Майдані Незалежності.

За фактом події проводиться перевірка.

Як повідомили сьогодні деякі ЗМІ, у столичній лікарні днями помер учасник Євромайдану, киянин Павло Мазуренко, якого жорстокого побили ныбито співробітники спецпідрозділу "Беркут".

Зокрема, як написав у Facebook знайомий загиблого Сергій Сиротенко, 18 грудня загиблий Павло Мазуренко був побитий нібито співробітниками спецпідрозділу " Беркут " за відсутність документів (у Мазуренка при собі була лише ксерокопія) . За словами Сиротенка, правоохоронці побили Мазуренко зі словами " як нам набрид ваш Майдан" і залишили його на вулиці.

Від госпіталізації Мазуренко відмовився, після чого помер у реанімації однієї з київських лікарень. Згодом , за словами Сиротенка , в лікарню прийшли з Шевченківського РОУМВД , оскільки в історії хвороби було записано - " побитий на Майдані". Міліціонер узяв свідчення у дружини Мазуренко Лесі . Тіло направили на судово -медичну експертизу , причина смерті - пневмонія.

УНІАН поспілкувався з дружиною загиблого.Подробиці читайте тут.