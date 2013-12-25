КМДА: рекламні монітори всередині вагонів київського метро демонтують через борги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент суспільних комунікацій.

Як йдеться в повідомленні, рішення обумовлене небажанням компанії-оператора реклами, якій належать монітори, сплачувати за користування місцями для розміщення реклами. Так, станом на 24 грудня її заборгованість становить 1,14 млн грн.

За даними КМДА, договір між КП «Київській метрополітен» і рекламною компанією був укладений у 2007 році на 10 років. Згідно з ним, оператор розміщував всередині рухомого складу Київського метрополітену 3514 електронних інформаційних носіїв. За це він мав сплачувати 3,75 грн за одиницю (без ПДВ) щомісячно. З 2007 року компанія сплачувала за користування майном Київського метрополітену лише 6,9 тис. грн на місяць. Рекламодавці при цьому витрачали на розміщення своєї реклами в метрополітені значно більше. Наприклад, трансляція на моніторах у будні одного 10-секундного ролику коштує рекламодавцю більше 34 тис. грн (за прайсовою вартістю), вказали в КМДА.

Розпорядженням КМДА від 21.05.2012 № 838 «Про питання визначення розміру плати за розміщення реклами в місті Києві» з вересня 2012 було збільшено тариф на монітори всередині вагону до 35 грн (без ПДВ). Проте платити місту за діючими тарифами оператор відмовився, підкреслюється в повідомленні.

Київський метрополітен звернувся до суду з метою захисту інтересів територіальної громади Києва. Судовий розгляд завершився 10 грудня 2013 року рішенням Вищого господарського суду України на користь київської громади, зазначили в КМДА, нагадавши, що суд вніс зміни до договору та зобов’язав компанію сплачувати за використання майна метрополітену для розміщення реклами за діючими тарифами.

«Таким чином, враховуючи невиконання рекламним оператором рішення суду, ігнорування неодноразових вимог про сплату заборгованості, Департамент суспільних комунікацій був змушений включити електронні інформаційні носії, розміщені в середині рухомого складу Київського метрополітену, до наказу про демонтаж», - підкреслили в КМДА.