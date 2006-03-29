Лідери блоку Литвина, НДП, ”Віче”, Пори-ПРП вимагатимуть повного перерахунку голосів виборців. Прес-конференція у Києві

29 березня 2006 року у прес-центрі агентства «Інтерфакс-Україна» відбудеться спільна прес-конференція лідерів партій «Віче» Інни Богословської, НДП Людмили Супрун, громадянського блоку Пора-ПРП Владислава Каськіва та керівника виборчої кампанії Народного блоку Литвина Ігоря Єремеєва.

29 березня 2006 року у прес-центрі агентства «Інтерфакс-Україна» відбудеться спільна прес-конференція лідерів партій «Віче» Інни Богословської, НДП Людмили Супрун, громадянського блоку Пора-ПРП Владислава Каськіва та керівника виборчої кампанії Народного блоку Литвина Ігоря Єремеєва. Вони заявлять про об’єднання зусиль щодо вимоги повного перерахунку голосів виборців, без чого вважатимуть нову владу нелегітимною. Учасники прес-конференції наведуть приклади різних механізмів фальсифікації виборів, виявлених спостерігачами, які складаються у картину масових фальсифікацій підрахунку голосів. Буде оприлюнено план спільних дій. Початок прес-конференції о 14.00 29 березня за адресою: Київ, вул. Рейтарська, 8/5-а.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter