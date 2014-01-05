У Рівному побили активіста Євромайдану

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області, сьогодні вранці до міліції Рівного надійшов телефонний дзвінок від Примака, який заявив, що до нього на майдані Незалежності у Рівному о 5.40 чіплялись двоє невідомих чоловіків. Молодики вдарили його по обличчю. У міліції даний факт внесли до Єдиного обліку та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Заявник від проходження судово-медичної експертизи на наявність тілесних ушкоджень та обстеження на стан сп’яніння відмовився і повідомив, що учасником кримінального процесу бути не бажає, проте попросив вжити негайних заходів для встановлення осіб, причетних до інциденту, йдеться у повідомленні.