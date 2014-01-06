У США через морози скасовано понад 2,4 тис авіарейсів





Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на телеканал Сі-Ен-Ен.

Зокрема, з великими труднощами зіткнулися аерогавані Чикаго (штат Іллінойс), Сент-Луїса (штат Міссурі), Бостона (штат Массачусетс) і Мемфіса (штат Теннесі).

За даними Національної метеорологічної служби, найсильніші морози зафіксовані в місті Дулут (штат Міннесота), де стовпчики термометрів опустилися до мінус 48 градусів Цельсія, в Чикаго (штат Іллінойс) - до мінус 37, і в Сент-Луїсі ( штат Міссурі) - до 31 нижче нуля. Водночас, на Східному узбережжі США йдуть сильні дощі, в тому числі і крижані. У неділю вранці через це на дві години було закрито аеропорт імені Джона Кеннеді, де через обмерзання за межі смуги викотився пасажирський літак.

Без електропостачання залишилися понад 24 тис споживачів в штатах Індіана, Іллінойс і Міссурі. Крім того, негода істотно ускладнила дорожню ситуацію: поліція відзначає збільшення дорожньо-транспортних пригод.

Синоптики прогнозують подальше похолодання. За їхніми даними, до середи негативна температура буде відзначена в половині американських штатів, у тому числі і в південних, таких як Джорджія і Луїзіана.