“Васильківським терористам” вже понад годину суддя зачитує вирок

В Києво-Святошинському районному суді Київської області вже понад годину суддя зачитує вирок “васильківським терористам”.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя озвучив позицію слідства, згідно з якою “васильківські терористи” звинувачуються у виготовленні і зберіганні вибухових предметів з метою підриву пам'ятників.

Також за версією слідства, знищувати пам'ятники - це «життєве кредо підсудних».

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент вже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.

З кінця 2011 року справа розглядається у Києво-Святошинському районному суді.