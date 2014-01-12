В МВС заявили, що конвой "васильківських терористів" мав право відкрити вогонь по людях

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУМВС України в м. Києві Валерій Мазан.

"Я акцентую, що працівники конвойної служби були озброєні і мали повне право застосовувати вогнепальну зброю в цей період, оскільки була спроба захвату автомобіля", – наголосив т.в.о. начальника міліції Києва.

Як відомо, 10 січня у Києво-Святошинському суді Київської області проводилося судове засідання у справі стосовно затриманих членів терористичної групи. Знаючи про цей факт, до будівлі суду прибули близько 270 громадян.

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За словами виконувача обов’язків начальника столичної міліції Валерія Мазана, частина радикально налаштованих активістів пройшли до зали суду, намагаючись зірвати засідання та звільнити засуджених за терористичний акт. Окрім цього під час зачитування вироку судді плеснули в обличчя невідомою речовиною. Враховуючи загострення ситуації, до охорони громадського порядку в залі суду та на прилеглій території були залучені працівники спецпідрозділу «Беркут».

Після оголошення вироку по справі працівники спецпідрозділу «Грифон» здійснювали конвоювання засуджених до СІЗО. Учасники зібрання біля суду заблокували проїзд автомобілям конвою.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці аби не пропустити службовий автомобіль конвою. Під час спроби автомобіля полку конвойної служби міліції із засудженими на борту виїхати за територію суду мітингувальники почали кидати в бік приміщення суду та в автомобіль пляшки з водою, палиці та каміння, блокуючи при цьому рух авто.

Водночас, невідомі особи, кидаючи камінням у бік правоохоронців, розбили скло автомобіля полку конвойної служби міліції. Проте, за словами Мазана, міліціонери діяли стримано, аби не допустити спричинення шкоди громадянам.

Органами внутрішніх справ розпочаті кримінальні провадження з ч. 3 ст. 296 (Хуліганство), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 376 (Втручання в діяльність судових органів), ч.1 ст.279 (Блокування транспортних комунікацій) та ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.