Рибак пропонує завтра розглянути зміни до закону про "амністію" євромайданівців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Спікер зазначив, що поки що порозуміння з опозицією в цьому питанні немає, хоча вона і вимагає виконання ухваленого закону.

Рибак підкреслив, що в законі міститься багато політичних норм, а для виконання закону необхідно внести зміни до нього.

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Також Рибак назвав “брехнею” коментарі деяких ЗМІ з приводу того, що нібито Рибак пропонує обмежити дію закону 26 грудням.

“Це є брехня”, - заявив він.

За його словами, йдеться не про його ініціативу, а про норму, яка записана в самому законі.

Як повідомляв УНІАН, Закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" було прийнято Верховною Радою, підписано Президентом Віктором Януковичем і він набув чинності 26 грудня.

Закон передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».

9 січня голова ВР Володимир Рибак заявив про необхідність внесення змін до закону про амністію учасників Євромайдану.

Спікер парламенту звернувся до керівників парламентських фракцій з проханням у найкоротші терміни підготувати пропозиції до цього закону.

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"Судова практика показала, що цей закон не може бути реально використано протягом 10 днів з дня набрання чинності, а саме, до 4 січня 2014 року включно, оскільки він не має аналогів у законодавчій практиці і виходить за межі правового поля нашої держави", - зазначив Рибак у листі керівникам парламентських фракцій.

«Ще більше ускладнює ситуацію те, що переважна більшість положень закону має неконкретний характер, - зауважує керівник парламенту. - Так, не названо суб'єктів звільнення від відповідальності, немає переліку кримінальних та адміністративних правопорушень, за вчинення яких особи звільнятимуться від відповідальності, цей обов'язок покладається на невизначені «уповноважені органи».

З огляду на це Рибак запропонував підготувати проект змін до цього закону.

На його думку, проект має передбачити звільнення від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених ним осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що такі злочини вчинені ними до 26 грудня 2013 року включно і пов'язані з масовими акціями протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року.

«Органи досудового розслідування мають закрити кримінальні провадження, розпочаті у зв'язку із злочинами, передбаченими статтею 1 цього закону, в яких жодній особі не повідомлялося про підозру або особу правопорушника не встановлено. Виконання закону в частині звільнення від кримінальної відповідальності покласти на суди, встановити порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Закон повинен набрати чинність з дня його опублікування і підлягає виконанню протягом одного місяця», - зазначає голова Верховної Ради.

На думку Рибака, такий спосіб вирішення цього питання дозволить ліквідувати правову колізію, що виникла, та реально звільнити від відповідальності осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення масових акцій.