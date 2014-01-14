В'їзд до Межигір'я перекрито, Автомайдану зачитали заборону на проведення акцій біля резиденції (відео)
Учасникам Автомайдану зачитали судову заборону на проведення акцій біля Межигір’я до 31 січня
Учасникам Автомайдану, які їхали сьогодні в «Межигір’я», зачитали документ про судову заборону на проведення акцій і піших ходів у селі Нові Петрівці з 1 по 31 січня 2014 року, передає ЛІГАБізнесІнформ.
В'їзд у село Нові Петрівці, де розташована президентська резиденція «Межигір’я» (за 15 км від Києва), перекрито трьома автомобілями дорожньо-патрульної служби ДАІ, двома автомобілями міліції, мікроавтобусом і трьома КамАЗами. На трасі стоять десять співробітників ДАІ.
З мікроавтобуса вийшло близько 15 правоохоронців у повному обмундируванні без будь-яких розпізнавальних знаків, які дали б змогу визначити належність до якогось підрозділу. Крім того, міліція відтворює аудіозапис, в якому попереджає, що на місці подій ведеться відеофіксація.
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"У разі невиконання судової заборони міліція може застосувати заходи, передбачені законодавством. Міліція не хоче, щоб хтось постраждав. Є можливість вирішити ситуацію мирним шляхом. Ми не станемо перешкоджати тим, хто негайно покине цю територію", - йдеться в аудіозапису.
Нагадаємо, колона автомобілів Автомайдану сьогодні вранці виїхала із столичної Європейської площі на «Межигір’я». Організатори акції планують поставити на в'їзді в село Нові Петрівці, де розташована резиденція Президента Віктора Януковича, пост для відстежування кортежів глави держави. Як відомо, ці кортежі дуже сильно утруднюють автомобільний рух у столиці через посилені заходи безпеки.