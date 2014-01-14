В'їзд до Межигір'я перекрито, Автомайдану зачитали заборону на проведення акцій біля резиденції (відео)

Учасникам Автомайдану, які їхали сьогодні в «Межигір’я», зачитали документ про судову заборону на проведення акцій і піших ходів у селі Нові Петрівці з 1 по 31 січня 2014 року, передає ЛІГАБізнесІнформ.

В'їзд у село Нові Петрівці, де розташована президентська резиденція «Межигір’я» (за 15 км від Києва), перекрито трьома автомобілями дорожньо-патрульної служби ДАІ, двома автомобілями міліції, мікроавтобусом і трьома КамАЗами. На трасі стоять десять співробітників ДАІ.

З мікроавтобуса вийшло близько 15 правоохоронців у повному обмундируванні без будь-яких розпізнавальних знаків, які дали б змогу визначити належність до якогось підрозділу. Крім того, міліція відтворює аудіозапис, в якому попереджає, що на місці подій ведеться відеофіксація.

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"У разі невиконання судової заборони міліція може застосувати заходи, передбачені законодавством. Міліція не хоче, щоб хтось постраждав. Є можливість вирішити ситуацію мирним шляхом. Ми не станемо перешкоджати тим, хто негайно покине цю територію", - йдеться в аудіозапису.

Нагадаємо, колона автомобілів Автомайдану сьогодні вранці виїхала із столичної Європейської площі на «Межигір’я». Організатори акції планують поставити на в'їзді в село Нові Петрівці, де розташована резиденція Президента Віктора Януковича, пост для відстежування кортежів глави держави. Як відомо, ці кортежі дуже сильно утруднюють автомобільний рух у столиці через посилені заходи безпеки.