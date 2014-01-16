У Польщі закликали до ізоляції української партії "Свобода"

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, відповідний проект заяви підготовлений SLD, що створена на базі колишньої Комуністичної партії Польщі, зареєстровано у польському парламенті.

"З особливим занепокоєнням Сейм Польщі ставиться до зростання популярності партії "Свобода", яка у своїй діяльності посилається на політичні здобутки лідерів та ідеологів Організації українських націоналістів, котрі в часи Другої світової війни співпрацювали з гітлерівськими окупантами, зокрема, Степана Бандери, Дмитра Донцова та Романа Шухевича", - зазначається у проекті заяви, якою володіє УНІАН.

"Пам'ятаючи про злочини проти польського населення в часи Другої світової війни, Сейм Польщі закликає всіх учасників польського громадського життя бойкотувати партію "Свобода" та не брати участі в усіх організованих або співорганізованих цим угрупуванням заходів", - йдеться у проекті заяви.

Опозиційна SLD, яку представляють у Сеймі 26 депутатів, аргументує необхідність ухвалення такої заяви тим, що "Свобода" виступає проти вшанування жертв Волинської трагедії, 1 січня цього року організувала марш на честь 105-ї річниці з дня народження Бандери та входить в мережу націоналістичних організацій Європи.

SLD звинуватила "Свободу" в антисемітизмі, шовінізмі та антиросійських настроях і звернула увагу, що польські політики минулого року брали участь у віче на Майдані Незалежності, на якому був також присутній лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

Партія заявила, що участь польських політиків в інших заходах, організованих партією "Свобода", варто вважати такими, що суперечать державним інтересам Польщі.