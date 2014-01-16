У Польщі закликали до ізоляції української партії "Свобода"
Польська парламентська партія "Союз лівих демократів" (SLD) закликає польських політиків та громадських діячів бойкотувати партію ВО "Свобода" через нібито розпалювання нею націоналістичних та антипольських настроїв в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, відповідний проект заяви підготовлений SLD, що створена на базі колишньої Комуністичної партії Польщі, зареєстровано у польському парламенті.
"З особливим занепокоєнням Сейм Польщі ставиться до зростання популярності партії "Свобода", яка у своїй діяльності посилається на політичні здобутки лідерів та ідеологів Організації українських націоналістів, котрі в часи Другої світової війни співпрацювали з гітлерівськими окупантами, зокрема, Степана Бандери, Дмитра Донцова та Романа Шухевича", - зазначається у проекті заяви, якою володіє УНІАН.
"Пам'ятаючи про злочини проти польського населення в часи Другої світової війни, Сейм Польщі закликає всіх учасників польського громадського життя бойкотувати партію "Свобода" та не брати участі в усіх організованих або співорганізованих цим угрупуванням заходів", - йдеться у проекті заяви.
Опозиційна SLD, яку представляють у Сеймі 26 депутатів, аргументує необхідність ухвалення такої заяви тим, що "Свобода" виступає проти вшанування жертв Волинської трагедії, 1 січня цього року організувала марш на честь 105-ї річниці з дня народження Бандери та входить в мережу націоналістичних організацій Європи.
SLD звинуватила "Свободу" в антисемітизмі, шовінізмі та антиросійських настроях і звернула увагу, що польські політики минулого року брали участь у віче на Майдані Незалежності, на якому був також присутній лідер «Свободи» Олег Тягнибок.
Партія заявила, що участь польських політиків в інших заходах, організованих партією "Свобода", варто вважати такими, що суперечать державним інтересам Польщі.