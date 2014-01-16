В Україні пройшли акції проти халатності комунальників

На заклик учасників спільноти «Громадянська платформа «Майдан» у соціальних мережах відгукнулися близько тисячі активістів з Києва, Миколаєва, Херсона, Житомира, Дніпропетровська, Чернігова, Луцька та Львова. Жителі міст вийшли на вулиці для проведення різних флешмобів, щоб вказати місцевій владі на наявність проблеми, а також зібрали підписи городян під зверненням до градоначальників з вимогою забезпечити освітлення міських вулиць.

Учасники спільноти вважають, що миритися з відсутністю освітлення на міських вулицях не можна, потрібно вимагати від місцевої влади, щоб вона звернула увагу на проблему і вжила заходів. «Ми бачимо, як сотні тисяч людей у спільному пориві приходять на Майдан і вимагають змін. І ми бачимо, як влада налякана тією силою, яку представляють собою активні та небайдужі громадяни. Ми не хочемо, щоб ця енергія розчинилася в політичних дискусіях і маємо намір активно домагатися контролю над діючою владою на місцях», - говорить один з активістів руху.

У Києві активісти спільноти зібралися на вулиці Академіка Навашина і у вечірній час включили кілька потужних прожекторів, завдяки яким темна і похмура вулиця миттєво змінилася. «Саме в такому місті - добре освітленому, безпечному - ми хочемо жити, і ми будемо добиватися від влади того, щоб вона звернула увагу на наші вимоги», - говорить один з учасників акції.

У Чернігові учасники спільноти «Громадянська платформа «Майдан» провели мітинг, в якому взяли участь жителі і місцеві лідери громадської думки.

Подібні акції пройшли також у Житомирі, Дніпропетровську, Луцьку та Львові. Члени ініціативної групи спільноти «Громадянська платформа «Майдан» заявляють про намір взяти на контроль питання виконання владою вимоги жителів міст щодо забезпечення вуличного освітлення, і обіцяють проінформувати співгромадян про результати звернень до керівництва населених пунктів. «Наш шлях до Європи повинен починатися з безпечних і добре освітлених вулиць, і добитися цього нам під силу», - впевнені учасники спільноти.

Нагадаємо, що спільнота «Громадянська платформа «Майдан» була створена з ініціативи учасників грудневих протестних акцій, як відповідь на політизацію громадянської активності.