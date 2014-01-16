Польща ускладнила видачу дозволів на роботу для українців

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, за даними Міністерства праці та соціальної політики Польщі, зміни стосуються в першу чергу нового переліку документів, необхідних для отримання дозволу на роботу, з яким можна працювати у Польщі довше, ніж півроку.

Тепер кожен іноземець, який працював шість місяців на рік без офіційного дозволу, для отримання дозволу на працю, що дозволить продовжити роботу у Польщі, має подати оригінал письмової угоди із роботодавцем, яка підтверджує факт його роботи в рамках спрощеної системи. Раніше допускалась копія угоди або довідка про працевлаштування.

Крім цього, тепер для отримання дозволу необхідно надати оригінали документів, що підтверджують сплату соціальних внесків у рамках угоди про працю, якщо їх треба було сплачувати (залежить від типу контракту на роботу - УНІАН).

Міністерство також ввело нову вимогу, що претендент на дозвіл на роботу повинен працювати у рамках спрощеної системи щонайменше 3 місяці до подачі заявки на отримання дозволу не лише на одного й того ж працедавця, але й на тій же посаді.

Водночас міністерство залишило без змін оплату, пов'язану з видачею офіційного дозволу на роботу у Польщі, яка залежно від типу коштує від 10 до 50 євро.

Міністерство також залишило без змін оплату за продовження дозволу на роботу, розмір якої станосить половину вартості суми за видачу дозволу.

Довідка УНІАН. Польща запровадила спрощену систему працевлаштування для громадян України, Білорусі та Росії (якою пізніше отримали право користуватися також громадяни Молдови, Грузії та Вірменії) у липні 2007 року, аби компенсувати дефіцит працівників, викликаний масовою еміграцією поляків в інші держави Євросоюзу, де, за останніми даними, працюють близько 2 млн громадян 38-мільйонної Польщі.

З моменту запровадження цієї системи до липня 2013 року українцям надали понад 1,1 млн заявок на працевлаштування, що становить понад 90% усіх зареєстрованих таких заявок.

У 2012 році офіційний дозвіл на роботу в Польщі, який, як правило, видається на рік, отримали 20 тис. громадян України, що на 15% більше, ніж роком раніше.