Активісти вирішили підтримати постраждалий від нападу книжковий магазин у Харкові

Нагадаємо, що 11 січня невідомі напали на магазин української книги «Є», на вулиці Сумській, 3 у Харкові, який став місцем роботи групи громадського сектору Майдану. У магазині були розбиті вітрини книжкових шаф і приміщення було наповнене сльозогінним газом. У результаті книжковий магазин зазнав збитків: вітрини потрібно буде відновлювати, приміщення очищати.

На знак солідарності з постраждалими учасники спільноти «Громадянська платформа Майдан» приходять до книгарень мережі «Є» і купують книги.

«Громадянська платформа «Майдан» з'явилася в соціальних мережах, як відповідь на небажання групи учасників протестних акцій миритися з політизацією масових виступів громадян. Активісти спільноти вважають, що необхідно направити енергію народних мас, що вийшли на Майдан у грудні минулого року, на реалізацію конкретних дій щодо зміни країни. Вони вважають, що слідування «теорії малих справ», коли перетворення здійснюються крок за кроком, еволюційним шляхом, - і є той самий унікальний шлях для України, який приведе її до процвітання.