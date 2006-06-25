В Харківському аеропорту латають тріщину

Харківський міжнародний аеропорт закритий для відправки і прийому літаків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту та структурах МНС, у неділю аеропорт до 20.00 не працює у зв’язку з технічними причинами: проводиться ремонт злітно-посадкової смуги – утворилася тріщина і зміщення плити.

За розкладом, у неділю мало відбутися 13 рейсів. Зранку були здійснені лише два вильоти за маршрутами Харків-Москва (літак Ан-24) та Харків-Анталія (літак “Дуглас”).

В аеропорту уточнили, що виняток становлять лише рейси, які обслуговуються регіональними машинами типу Ан-140, Ан-24. Ці літаки мають короткий злет і посадку, що дозволяє їм працювати на укорочених смугах.

Представник аеропорту повідомив, що пасажирський літак, який сьогодні вже вилетів з Москви, буде прийнято у Харкові.