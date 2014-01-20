Оператору ICTV Володимиру Зінченку в око влучила куля
18:53, 20 січня 2014Політика
0 0
19 січня гумова куля влучила в око оператору ICTV Володимиру Зінченку, який працював над висвітленням сутичок між протестувальниками та міліцією на вулиці Грушевського.
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" на вул. Грушевського у Києві, у понеділок, 20 січня 2014 року
Пригода трапилась о пів на дванадцяту ночі, коли Володимир Зінченко підійшов ближче до епіцентру подій, щоб зняти краще відео, пише «Телекритика» посилаючись на повідомлення пресс-служби каналу.
Зараз він перебуває у лікарні. Журналіста прооперували, є загроза втрати зору.
Володимиру Зінченко 35 років, він був стажером, але працював у складі знімальної групи каналу ICTV. Він виховує 3-річного сина.
Фотогалерея "У сутичках на Грушевського з'явилися перші постраждалі"
Нагадаємо, під час зйомок масових протестів та сутичок з мітингувальників з правоохоронцями на Європейській площі і вулиці Грушевського у Києві 19 і 20 січня постраждало 20 представників ЗМІ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter