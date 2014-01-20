Оператору ICTV Володимиру Зінченку в око влучила куля

Пригода трапилась о пів на дванадцяту ночі, коли Володимир Зінченко підійшов ближче до епіцентру подій, щоб зняти краще відео, пише «Телекритика» посилаючись на повідомлення пресс-служби каналу.

Зараз він перебуває у лікарні. Журналіста прооперували, є загроза втрати зору.

Володимиру Зінченко 35 років, він був стажером, але працював у складі знімальної групи каналу ICTV. Він виховує 3-річного сина.

Фотогалерея "У сутичках на Грушевського з'явилися перші постраждалі"

Нагадаємо, під час зйомок масових протестів та сутичок з мітингувальників з правоохоронцями на Європейській площі і вулиці Грушевського у Києві 19 і 20 січня постраждало 20 представників ЗМІ.