Депутати блокують наклад "Голосу України" з "законами 16 січня"

На телеканалі Еспресо.тв продемонстрували відео, на якому видно, як депутат від “Батьківщини” Володимир Яворівський гортає завтрашній наклад газети, де надруковані закони.

Журналіст телеканалу розповів, що опозиційні депутати, разом з громадськістю прибули до типографії і блокують вивезення газети за територію типографії для розповсюдження газети.

Читайте такожЕштон закликала владу України переглянути закони 16 січняЯк повідомляв УНІАН, народні депутати з фракції "Батьківщина" Валерій Лунченко і Геннадій Зубко звернулися до редакторів та журналістів газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр" із вимогою не друкувати закони, проголосовані Верховною Радою 16 січня.

Як зазначають у своєму зверненні депутати, 16 січня із порушенням Конституції та Закону "Про регламент Верховної Ради України" парламентська більшість ухвалила закони, які обмежують низку конституційних прав громадян та посилюють для влади можливість карати учасників мирних акцій протесту й інших незгодних із діями влади громадян.

«Як за формою прийняття, так і за своїм змістом прийняті закони суперечать Конституції України, міжнародним стандартам прав і свобод людини та міжнародним зобов’язанням України. Їх норми порушують низку основоположних громадянських прав і свобод, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема: свободу мирних зібрань, право на інформацію, свободу вільного пересування, права на справедливий судовий розгляд, свободу асоціацій, а також порушується принцип верховенства права», - підкреслюється у зверненні.

Крім того, додають депутати, «за своєю суттю, ці репресивно спрямовані закони суперечать заявленому Президентом України В.Януковичем курсу щодо гуманізації українського законодавства».

Але найбільш небезпечним, на переконання депутатів від «Батьківщини», є те, що норми цих законів не сприятимуть розв’язанню у правовий спосіб існуючих соціальних конфліктів, а навпаки - поглиблюватимуть суспільне протистояння і, тим самим, у разі набрання чинності – можуть призвести до загострення безпрецедентної суспільно-політичної кризи, що може мати наслідком, навіть, втрату незалежності України.