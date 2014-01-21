Українська асоціація власників зброї звернулася до Захарченка

Текст листа:

Пане Захарченко,

Висловлюємо Вам свою глибоку стурбованість подіями останніх днів у м. Києві.

Під час жорсткого протистояння багато наших співгромадян, журналістів, працівників МВС, військовослужбовців ВВ отримали чисельні травми та поранення, у тому числі внаслідок порушення існуючих інструкцій при застосуванні спеціальних засобів.

Проте, особливе занепокоєння викликає Наказ №19/24796 за Вашим підписом, зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 20 грудня цього року, який дозволяє правоохоронцям спецпідрозділу “Беркут” під час виконання наказів використовувати не тільки фізичну силу та спеціальні засоби, але й вогнепальну зброю.

Звертаємося до Вас як до керівника профільного відомства з вимогою унеможливити застосування вогнепальної зброї проти громадян України.

Згідно Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ і кожен працівник МВС, вступаючи до лав правоохоронців, складає присягу саме Народові України і зобов'язується його ЗАХИЩАТИ.

Повідомляємо Вам про те, що численна спільнота українських власників зброї зайняла притаманну їй стриману і помірковану позицію, розуміючи, що в складний для України час необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства та утримувати баланс у суспільстві.

Тому ми вважаємо, що лишень припущення щодо можливості використання вогнепальної зброї проти громадян України – є абсолютно неприйнятним, бо може порушити хитку рівновагу.

Голова наглядової ради "Української асоціації власників зброї",

Георгій Учайкін.