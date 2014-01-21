У рамках справи про масові заворушення розслідують стрільбу в журналістів - Яценюк

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це тисячам майданівцям біля ГПУ повідомив голова Політради «Батьківщини» Арсеній Яценюк, після того, як вони з керівником фракції ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком вийшли з ГПУ після зустрічі з Пшонкою.

Яценюк нагадав, що два дні тому МВС дозволило бійцям спецпідрозділу «Беркут» застосовувати вогнепальну зброю на ураження.

«Не дай Боже, хоч одна жертва. Це буде та червона лінія, з-за якої ми вже ніколи не повернемося в мирне русло», - заявив Яценюк.

«Так само стрільба по людях гумовими кулями, що заборонено законом, стрільба по журналістах, прицільна стрільба від «Беркуту» - це злочин», - підкреслив голова Політради «Батьківщини».

Як повідомив Яценюк, генпрокурор заявив їм, що в рамках порушеної кримінальної справи про масові заворушення ці факти розслідуються.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Києві після Народного віча, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Проте шлях їм перекрили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися сутички.

Сьогодні вранці між мітингувальниками й правоохоронцями стали священики, й зіткнення припинилися.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст.294 Кримінального кодексу України – масові заворушення.

В МВС заявили, що на сьогодні з 19 січня по медичну допомогу звернулися 119 працівників органів внутрішніх справ, 80 госпіталізовані.

За даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, станом на 21 січня, з 16.00 19 січня київські лікарі надали допомогу 122-м учасникам акцій протесту, у даний час 50 пацієнтів перебувають у стаціонарах лікарень.

Разом з тим у Штабі національного спротиву заявили, що лише минулої доби до медичної служби і мобільних бригад, які знаходяться біля барикад на Грушевського, звернулися 1,4 тис. постраждалих.

Також під час сутичок на Грушевського було поранено близько 30 журналістів.