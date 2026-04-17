Під цвинтарем Нью-Йорка знайшли 5,6 мільйона живих істот: вчені приголомшені

За їх словами, ця колонія є однією з найбільших, які коли-небудь фіксувала наука.

Під тихим і спокійним кладовищем у США виявили неймовірну кількість живих істот – понад 5,6 мільйона бджіл. Ця колонія є однією з найбільших, які коли-небудь фіксувала наука, пише Daily Galaxy.

Як йдеться у матеріалі, дослідники з Корнельського університету вивчали кладовище East Lawn в Ітаці (штат Нью-Йорк). Виявилося, що під кожним кроком відвідувачів вирує життя. Там оселився вид бджіл Andrena regularis, який мешкає в цій локації ще з 1935 року. Однак до цього часу ніхто навіть не здогадувався, наскільки величезною є ця підземна родина.

Чому їх не помічали раніше

На думку вчених, усе через спосіб життя цих комах. На відміну від звичних нам медоносних бджіл, близько 70% видів у США живуть не у вуликах, а поодинці під землею. Це робить їх "невидимими" для людей, навіть коли їхня чисельність стає астрономічною.

Відео дня

Команда науковців витратила шість тижнів навесні 2023 року, щоб зробити точні розрахунки. Результати виявилися сенсаційними: на площі у 6 500 квадратних метрів (це як невелике футбольне поле) проживає 5,56 мільйона бджіл.

"Я був повністю вражений, коли ми робили розрахунки. Я бачив опубліковані оцінки скупчень бджіл у сотні тисяч. Але я ніколи не уявляв, що це буде 5,56 мільйона бджіл", - зізнався автор дослідження Браян Денфорт.

За наявними даними, ця знахідка б'є всі світові рекорди. Для порівняння:

Типова колонія у вулику – 30 000 особин.

Величезне поселення в Арізоні – 1,6 мільйона.

Знахідка в Ітаці – понад 5,5 мільйона.

Цвинтар як ідеальний дім

Як пояснюють експерти, кладовища є "райським куточком" для дикої природи. Ґрунт тут десятиліттями ніхто не перекопує, немає інтенсивного будівництва чи обробки хімікатами. Це дозволяє популяціям спокійно зростати поколіннями.

"Я впевнений, що існують інші великі скупчення бджіл по всьому світу, які ми просто не ідентифікували, але з огляду на літературу, це одна з найбільших.", - сказав один з авторів.

