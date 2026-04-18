Більше половини британців підтримують повернення до Європейського Союзу

Серед британських виборців зростає підтримка повернення до Євросоюзу, а не просто вступу до єдиного ринку. Про це пише Guardian.

Згідно з дослідженням, що відображає ставлення виборців через 10 років після референдуму щодо Brexit, понад 80% прихильників Лейбористської партії, Ліберально-демократичної партії та Партії зелених виступають за цей варіант.

Експерти, які проводили дослідження Best for Britain, зазначили, що "стриманий" підхід Лейбористської партії до цього питання означає, що вона ризикує втратити підтримку серед прогресивних виборців і в виборчих округах "червоної стіни".

Хоча 61% усіх виборців підтримали нинішній підхід уряду до відносин з ЄС, лише 19% зробили це "рішуче", показало дослідження.

Повне повернення до ЄС підтримали 53% усіх виборців, при цьому підтримка склала 83% серед виборців Лейбористської партії, 84% серед ліберал-демократів і 82% серед Партії зелених, показало опитування.

Серед виборців Консервативної та Реформістської партій цю політику підтримали 39% і 18% відповідно, згідно з даними Best for Britain.

Дослідники протестували шість сценаріїв, включаючи продовження політики лейбористів з низькими амбіціями, збереження угоди Бориса Джонсона, подальше відхилення від курсу, вступ до митного союзу та єдиного ринку, а також повернення до ЄС.

Повернення до митного союзу та єдиного ринку, проти якого рішуче виступає Лейбористська партія, стало б політичною проблемою, оскільки знову загострило б розбіжності минулого.

"Це вимагає глибокого обговорення суверенітету, тому що [повернення до митного союзу та єдиного ринку] передбачає передачу значної частини нашого регулювання на аутсорсинг", і жодна партія не зможе "заручитися підтримкою громадськості під час цих тривалих переговорів", - сказав Том Бруфатто, директор з політики та досліджень організації Best for Britain.

