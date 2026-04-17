Фон в 1905 разів вище норми: в українки на кордоні з Польщею виявили радіоактивну купюру

Польські прикордонники не пропустили до країни українку, яка намагалася провезти забруднену радіацією купюру.

На прикордонному пункті Шегині-Медика польські прикордонники виявили у громадянки України купюру в 100 доларів, яка "фонила". Рівень радіації перевищував допустиму норму в 1905 разів, пише rmf24.

Прикордонники повідомили, що під час планової перевірки виявили у 54-річної українки долари, які значно перевищували допустимий рівень радіації.

Спочатку на радіацію зреагував радіометричний шлагбаум. А після детального огляду було встановлено, що джерелом випромінювання була одна зі стодоларових купюр. Вимірювання показали, що рівень випромінювання в ній перевищував природний фоновий рівень у 1905 разів.

Аналіз виявив наявність ізотопу, що використовується в медицині. Прикордонники помістили банкноту в спеціальний контейнер і проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії.

Жінка планувала ввезти до Польщі 10 тисяч доларів, оскільки збиралася купити машину. Однак прикордонники не пропустили її до Польщі і разом з усією сумою, включаючи заражену банкноту, відмовили у в'їзді до Польщі та повернули до України.

У ДПСУ не коментували цю подію.

Нагадаємо, що вздовж польсько-українського кордону планується побудувати сучасний електронний бар'єр. Передбачено прокладення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передачі даних та силових кабелів. Зовні будуть встановлені стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією.

