США не підтримали ідею Москви щодо вивезення іранського урану, попри попередні подібні ініціативи.

У Кремлі визнали, що Сполучені Штати не підтримали ініціативу диктатора Володимира Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії в межах потенційної мирної угоди.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, зазначивши, що пропозиція наразі "не на столі переговорів" і "не затребувана" з боку США, передає пропагандистське "РИА-Новости".

За словами Пєскова, Росія готова прийняти іранський уран і неодноразово заявляла про це раніше. Водночас у США не виявили інтересу до такої ініціативи.

Йдеться про пропозицію, яку Путін озвучив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 9 березня. Тоді сторони обговорювали, зокрема, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Ідея вивезення урану – не нова

За даними Axios, Путін пропонував транспортувати близько 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану до Росії як частину можливої угоди про припинення війни. Однак Трамп від цієї ідеї відмовився.

Як зазначають джерела, США наполягають на гарантіях безпечного зберігання ядерних матеріалів і не вважають російський варіант прийнятним.

Подібні пропозиції Москва висувала і раніше – зокрема, в рамках ядерної угоди 2015 року, коли Росія вже зберігала іранський уран на своїй території.

