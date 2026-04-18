Представники ЄС обговорять виділення коштів для Угорщини, - Мадяр

За словами політика, його уряд, після формування наступного місяця, швидко візьметься за вирішення проблем, пов’язаних із корупцією.

Делегація Європейської комісії, яка прибуде до Будапешта, обговорить план дій щодо розморожування фінансування Європейського Союзу, якого гостро потребує економіка Угорщини. Про це заявив майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр, пише Bloomberg.

За його словами, він очікує "конструктивних" дводенних переговорів, але додав, що часу дуже мало. До складу делегації з Брюсселя увійдуть глава апарату президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та кілька генеральних директорів. Аніта Орбан, Іштван Капітані та Андраш Карман, які, як очікується, стануть міністрами закордонних справ, економіки та фінансів відповідно, приєднаються до переговорів, як і сам Мадяр.

"Я очікую конструктивних переговорів, але це буде непросто. Це буде величезний поспіх, тому що наприкінці серпня закінчується термін дії багатьох мільярдів доларів", - сказав він.

За словами політика, його уряд після формування наступного місяця швидко займеться вирішенням проблем, пов'язаних з корупцією, а також відновленням свободи ЗМІ та академічного середовища, серед інших питань.

Зазначається, що Брюссель дав зрозуміти, що не розблокує заморожені угорські кошти доти, доки Мадяр не вирішить проблеми з дотриманням законності, які призвели до затримки коштів під час перебування Орбана при владі.

Майбутній прем'єр-міністр заявив, що повідомив фон дер Лейєн, що більшість вимог - щодо боротьби з корупцією, відновлення верховенства права, свободи преси та автономії університетів - для нього легко виконати.

За його словами, складнішим і трудомісткішим завданням стане створення нових проектних компаній у рамках переглянутої інституційної структури при його уряді до кінцевого терміну наприкінці серпня. Приблизно половина з понад 20 мільярдів доларів заморожених коштів ЄС закінчиться до цього часу. Уряд Мадяра буде сформовано не раніше середини травня.

Угорській Республіці необхідно оперативно виділити кошти для зміцнення економіки, яка стагнувала в останні роки правління Орбана, і домогтися прогресу в боротьбі з корупцією. За даними рейтингу Transparency International, за часів прем'єр-міністра, що йде у відставку, Угорщина стала найбільш корумпованою країною в ЄС.

Брюссель також наполягає на тому, щоб Угорщина зняла вето на виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Орбан заблокував допомогу минулого місяця, звинувативши Київ у навмисному припиненні поставок російської нафти до Угорщини з метою допомогти йому повалити його.

Перемога Мадяра на виборах

У неділю Мадяр здобув переконливу перемогу, отримавши дві третини голосів на виборах, і змістив з посади прем'єр-міністра Віктора Орбана, який йде у відставку після 16 років правління. Це стало ударом для його націоналістичних союзників від Вашингтона до Москви.

Орбан вперше публічно прокоментував нищівну поразку на парламентських виборах, визнавши, що "політична ера в Угорщині закінчилася".

