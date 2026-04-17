Град вкрив землю, мов сніг: багатьма країнами 'прокотився' потужний циклон

Потужні грози цього тижня охопили Середземноморський регіон, спричинивши незвичні погодні явища, зокрема град, який місцями вкрив землю, мов сніг, пише The Guardian.

Йдеться, що у понеділок в Алжирі та Тунісі грозову активність викликала зона низького тиску над Середземним морем у поєднанні з холодним повітрям у верхніх шарах атмосфери. Інтенсивності негоди сприяли попередні спекотні умови.

У результаті в окремих районах випав значний шар граду: в алжирських містах Ум-Ладжуль і Хаммам-Сохна зафіксували накопичення до 3 см, а в туніському Мактарі діаметр градин також сягав близько 3 см. Грози тривали й наступного дня, зокрема в районі Улед-Бусмір у Тунісі, де утворився шар граду завтовшки близько 2 см.

Пізніше новий циклон сформувався вже над Сицилією. У середу в центральній частині Італії пройшли сильні грози, які супроводжувалися зливами. У місті Асколі-Пічено випало 52,1 мм опадів трохи більше ніж за годину, а в Москьяно-Сант’Анджело – 62,3 мм менш ніж за дві години. Значні дощі також зафіксували в сицилійському місті Багерія – 46 мм за 36 хвилин, а також знову в Алжирі та Тунісі.

Грози у США

Негода вирувала й в інших частинах світу. Зокрема, на північному сході США у вівторок ввечері над округом Дейн у штаті Вісконсин сформувалася суперкоміркова гроза (Це дуже потужний та небезпечний тип грози. - Ред.), через що було оголошено попередження про торнадо. За даними радарів, вихор, імовірно, утворився, однак підтверджень його контакту із землею немає. Водночас ця гроза принесла великий град: поблизу Медісона зафіксували градини розміром із бейсбольний м’яч – близько 7 см у діаметрі, що вдвічі більше, ніж у Тунісі.

Наступного дня штормова активність у США продовжилася і поширилася на штат Огайо. Там повідомляли вже про ще більші градини – розміром із м’яч для софтболу, тобто до 11,5 см у діаметрі, зокрема поблизу Канзас-Сіті.

Окрім граду, значну загрозу становили й торнадо: протягом тижня в США зафіксували близько 20 таких явищ, переважно у штатах Вісконсин, Канзас, Айова та Міннесота.

Погода в Україні

Нагадаємо, Україну чекає небезпечне метеорологічне явище в вигляді заморозків. Згідно з прогнозом синоптиків, вночі 19 квітня у північній частині країни, 20 квітня - у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градуси.

20 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях в повітрі також будуть заморозки 0-3 градуси. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

