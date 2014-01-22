Автомайданівці ліквідували базу тітушок під Києвом
01:09, 22 січня 2014Політика
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Активісти Автомайдану ліквідували базу "тітушок" на новій Обухівській трасі.
Як передає кореспондент УНІАН, автомайданівці розібрали намет і розігнали молодиків, які в ньому жили.
Приблизно 20 "тітушок" втекли в напрямку залізниці.
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Активістам вдалося затримати двох молодиків. Їх привезуть в Київ до Будинку профспілок для допиту.
Поряд з наметом стоять три військові вантажівки, без водіїв і господарів.
Місцеві мешканці розповіли активістам, що "тітушки" тероризували їх, ламали паркани обійсть і на вмовляння не нищити майно реагували агресивно.
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