Автомайданівці ліквідували базу тітушок під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, автомайданівці розібрали намет і розігнали молодиків, які в ньому жили.

Приблизно 20 "тітушок" втекли в напрямку залізниці.

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Активістам вдалося затримати двох молодиків. Їх привезуть в Київ до Будинку профспілок для допиту.

Поряд з наметом стоять три військові вантажівки, без водіїв і господарів.

Місцеві мешканці розповіли активістам, що "тітушки" тероризували їх, ламали паркани обійсть і на вмовляння не нищити майно реагували агресивно.