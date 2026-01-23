Застава за Тимошенко: стало відомо, хто вніс понад 33 мільйони гривень

Всього кошти на заставу очільниці "Батьківщини" внесли дев'ять людей.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повідомив, що за очільницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко було внесено кошти грошової застави в повному розмірі. "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах розповіло, хто вніс цю суму.

Видання зазначило, що всього кошти внесли дев'ять людей. Загальна сума застави становила 33 280 000 гривень.

Вказується, що серед осіб, які перерахували кошти, є народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв, а також донори, пов'язані з його бізнесовим і партійним оточенням, а саме:

Відео дня

3 220 000 гривень внесла Лілія Віталіївна Зикова з Вишгорода, в якої є ФОП. Основною діяльністю її бізнесу вказано дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Видання посилаючись на відкриті дані зазначило, що раніше вона працювала в компанії "Альтана інвестмент менеджмент", пов'язаній з Олександром Януковичем.

3 850 000 гривень надійшли від Олени Миколаївни Бондаренко. З відкритих даних видання встановило, що в 2025 році вона робила фінансові внески на рахунок партії "Батьківщина".

4 380 000 гривень перерахував Євген Васильович Зиков. В статті йдеться, що він - бокесер та колишній керівник федерації боксу Маріуполя. Також чоловік був помічником Бондарєва на громадських засадах.

5 000 000 гривень надійшло від Костянтина Анатолійовича Бондарєва, народного депутата від "Батьківщини".

726 000 гривень сплатив ФОП Михайло Миколайович Пуйо з Хустського району, якого пов'язують з колишнім керівником Закарпатської обласної організації "Батьківщина" Олександром Кеменяшем.

199 000 гривень вніс ФОП Владислав Миколайович Репешко з Дніпра, який займається посередництвом у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. Видання також з'ясувало, що у 2023–2025 роках він брав участь у тендерах на ремонти укриттів і спортмайданчиків у школах Дніпра та виграв підряди на понад 23,5 млн грн.

2 075 000 гривень перерахував Олексій Валерійович Пєший. Зазначається, що це син ірпінського забудовника Валерія Пєшого та, за даними з відкритих джерел, член "Батьківщини" з початку 2010-х.

Видання додало, що частину коштів було внесено раніше, зокрема, 20 січня, було перераховано понад 12 мільйонів гривень. Вказується, що з цієї суми 5 180 000 гривень заплатив Сергій Віталійович Рабчук, колишній очільник банку "Велес", який ліквідували в 2020 році. Примітно, що його бенефіціаром був народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв.

Справа Тимошенко: всі деталі

Раніше УНІАН повідомляв, що 13 січня пресслужба Національного антикорупційного бюро розповіла, що керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України викрили на підкупі народних депутатів за голосування щодо конкретних законопроєктів. При цьому, прізвище нардепа не називалося, але "Українська правда" повідомляла про обшуки в офісі партії "Батьківщина".

Також видання додало, що антикорупційні органи повідомили главі фракції "Батьківщина" про підозру. Тимошенко підтвердила обшуки в партійному офісі, але нічого не написала про те чи справді отримала підозру.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив клопотання сторони захисту не арештовувати кошти на рахунку Тимошенко. Водночас суддя арештував майно Олександра Тимошенко, чоловіка Юлії Тимошенко. Окрім цього, накладено арешт на те майно, яке правоохоронці вилучили під час обшуків у народної депутатки.

Адвокат Тимошенко повідомив, що сторона захисту не згодна з рішенням суду й буде його оскаржувати.

Вас також можуть зацікавити новини: