Спалахнула пожежа: Сили оборони уразили нафтобазу в глибокому тилу РФ, - Генштаб

Мова йде про нафтобазу "Пензанефтепродукт" та радіолокаційну станцію "Подльот".

Сили оборони завдали результативного удару по нафтобазі "Пензанефтепродукт" в Пензенській області РФ. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Водночас, зазначається, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також, як поінформували в Генштабі, підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подлет" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі н.п. Фрунзе.

"Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" в Краснодарському краї, який задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

Також було здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано влучання в радіолокаційні станції "Противник-ГЕ", "Небо-У" та "Небо-М" в різних населених пунктах.

Крім того, було уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Там підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

