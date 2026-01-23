Президент Румунії висловився щодо приєднання Молдови

Раніше такі пропозиції звучали як з Кишинева, так і Бухареста.

Ані Румунія, ані Молдова на сьогодні не готові до об'єднання в одну країну. Про це заявив румунський президент Нікушор Дан, повідомляє Observator News.

За даними журналістів, коли Дан прибув на засідання Європейської ради, його "неофіційно" запитали, чи готова Румунія серйозно розглянути сценарій об'єднання з Молдовою.

"У той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче. Поки що нас там немає", – відповів глава Румунії.

Президентка Молдови Майя Санду Союз, своєю чергою, скзала, що "союз із Румунією стане одним із способів, які гарантують Республіці Молдова, що вона залишиться частиною вільного світу і житиме в мирі, особливо в нинішньому регіональному та міжнародному контексті". Вона однак заявила, що не обговорювала питання об'єднання з європейськими лідерами і повторила, що країна зосередиться на членстві в ЄС, оскільки наразі серед молдовського електорату немає спільної думки щодо союзу з Румунією.

Молдова і Румунія: останні новини

Як повідомлялося, раніше радник президента Румунії зі зв'язків з румунами в діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий "серйозно обговорити" об'єднання з Молдовою. Він нагадав, що Румунія офіційно заявила про свою готовність обговорювати ще у парламентській декларації 2018 року.

Своєю чергою у Молдові розробляють план реінтергації самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки. За словами віце-прем'єра із реінтеграції Валеріу Ківера, цей план розробляється спільно з ЄС і США.

