У Польщі анонсували зустріч Зеленського з Навроцьким

Також обидва президенти проведуть зустріч з лідером Литви Ґітанасом Науседою.

У неділю, 25 січня, у Литві має відбутися зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського і Кароля Навроцького. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Як зазначив речник польського президента Рафал Леськєвич, лідери Польщі і України разом із президентом Литви Ґітанасом Науседою візьмуть участь в урочистостях з нагоди вшанування 163-ї річниці Січневого повстання поляків проти російського панування.

"У Вільнюсі зустрінуться три президенти – Гітанас Науседа, Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Зокрема, вони разом візьмуть участь у святій месі в Архікатедрі Вільнюса. Це об’єднавчий елемент – спільна історія боротьби з царською Росією та нинішня боротьба українців проти Російської Федерації. Така історична паралель створює хорошу основу для переговорів", – зазначив Леськєвич.

Відео дня

Він також додав, що буде нагода для розмови між президентами Навроцьким і Зеленським.

Відносини України і Польщі

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким. Вони провели "тривалу жорстку, але чесну партнерську розмову". Тоді Навроцький наголосив, що візит Зеленського є поганою новиною для Росії, бо він підтверджує стратегічну єдність Польщі та України, але разом з тим він не знімає з порядку денного необхідності вирішення складних історичних питань.

На початку року Навроцький заявив, що між Польщею та Україною є невирішені питання, і над їх вирішенням необхідно працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: