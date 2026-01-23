Був у черзі з 2019 року: в Раді з'явиться новий надеп

Він був у списку "Слуги народу" під номером 156, але не пройшов в Раду під час виборів.

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним депутатом від партії "Слуга народу". Про це повідомляє пресслужба Секретаріату Комісії.

В повідомленні сказано, що до ЦВК з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олександра Кабанова., котрий був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

"ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 156, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для його реєстрації народним депутатом України Сергій Карабута не пізніш як на двадцятий день має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. При цьому ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Хто такий Сергій Карабута

Як повідомляє рух "Чесно", Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві, на момент балотування був бізнесменом.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№156 у списку), як безпартійний.

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Окрім цього був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.

Чому звільнилося місце в Раді

Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2026 року помер народний депутат України Олександр Кабанов із фракції "Слуга народу". Йому було 52 роки.

Колеги по фракції зазначали, що це раптова смерть, хоч у нього і були проблеми зі здоров’ям.

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року. На момент обрання до парламенту був сценаристом в ТОВ "Квартал 95". Був обраний до Верховної Ради по списку партії "Слуга народу" під номером 87. Працював у парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

