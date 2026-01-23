Експерти обрали найбільш збалансовані недорогі смартфони 2026 року

До списку потрапили пристрої від Google, Nothing, Moto, OnePlus і Samsung.

Недорогі Android-смартфони за останні роки значно покращилися і багато з них вже пропонують яскраві екрани, потужну начинку, значну автономність і хороші камери, залишаючись при цьому сильно дешевшими за флагмани.

Експерти BGR вибрали 5 Android-смартфонів, які дійсно варті своїх грошей і можуть скласти конкуренцію навіть більш дорогим моделям.

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a залишається одним з найцікавіших недорогих смартфонів: відносно компактний 6,3-дюймовий pOLED-екран з 120 Гц, акумулятор 5100 мАг і процесор Tensor G4 забезпечують плавну роботу і відмінну автономність. А основна камера 48 МП (f/1.7) знімає вражаюче навіть при слабкому освітленні.

Але головна причина, по якій автори рекомендують Pixel 9a – це розумні функції, яких ви не знайдете на інших смартфонах з ціною менше 400 доларів.

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro – стильний смартфон з впізнаваним "прозорим" дизайном і унікальним інтерфейсом Glyph для повідомлень, дзвінків та індикації.

Пристрій поєднує потужний процесор Snapdragon 7s Gen 3, батарею 5000 мАг і потрійну камеру на 50 МП, включаючи телемодуль з 3× оптичним зумом, що є рідкістю для цього цінового сегмента.

Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus виділяється вбудованим стилусом, який рідко зустрічається в сучасних смартфонах. Модель з процесором Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ ОЗУ і 6,7-дюймовим OLED-екраном 120 Гц пропонує збалансовану продуктивність за ціною менше 350 доларів

А вбудований стилус відкриває додаткові можливості для нотаток, малювання та навігації.

OnePlus 13R

OnePlus 13R – "вбивця" флагманів. Тут потужна батарея 6000 мАг, швидка дротова зарядка 80 Вт і продуктивний чіп з торішнього флагмана OnePlus. У поєднанні з алюмінієвою рамкою плоскі краї надають телефону відчуття преміум-класу.

Смартфон підтримує адаптивну частоту оновлення екрану (1 – 120 Гц) і пропонує поліпшені камери в порівнянні зі своїм попередником: нова 50-мегапіксельна телеоб'єктивна камера (2-кратний оптичний зум) замінила 2-мегапіксельний макрооб'єктив 12R.

Samsung Galaxy A16 5G

Якщо ви шукаєте найдоступніший смартфон, Galaxy A16 5G – оптимальний варіант. За ціною дешевше $200 покупці отримують AMOLED-екран 6,5″, батарею 5000 мАГ, потрійну камеру і підтримку оновленнями шість років – рідкість навіть у більш дорогих моделях.

Самі по собі характеристики не здаються вражаючими, але в сукупності і з урахуванням ціни вони представляють собою високу цінність.

Відомо, що навесні цього року Apple представить iPhone 17e. Найдешевший айфон змінить "чубок" на Dynamic Island і буде помітно потужнішим, зберігши колишню ціну.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни і потужності. У бюджетній категорії лідером виявився vivo Y200 GT, а добірку флагманів очолює iQOO 15.

