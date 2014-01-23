Українці з 11 країн світу закликають дипломатів перейти на бік народу
Громадяни України, які проживають за кордоном, закликали працівників дипломатичного корпуса відмежуватися від політики Президента Віктора Януковича та перейти на бік народу.
Відповідне звернення підписали 37 голів та членів українських громадських організацій у 11 країнах світу, повідомляє медіа-портал української діаспори VIDIA.
“Ми, громадяни України, що проживаємо на територіях країн розташування дипломатичних місій України, в яких ви працюєте, звертаємося до вас у зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, – сказано у зверненні. – Останні події в Україні яскраво показали, що найвищі посадові особи в нашій державі перестали бути легітимною владою. Троє вбитих громадян України, які загинули від рук міліції – це рубікон, який ставить правлячу верхівку поза законом. Зараз вже немає поділів за політичними поглядами, географічними чи мовними ознаками. Є народ і злочинці!”.
“Шановні дипломати! Більшість з вас є професійними та високоосвіченими людьми, які добросовісно працюють для України. Більшість з вас чудово розуміє, що влада, яка довела ситуацію в країні до війни, за визначенням вже не є владою. Закликаємо вас відмежуватися від політики Президента Януковича, засудити його дії та перейти на бік народу! Проявіть свою громадянську позицію! Підтримайте народ України!”, – закликають українці за кордоном.