Українці з 11 країн світу закликають дипломатів перейти на бік народу

Відповідне звернення підписали 37 голів та членів українських громадських організацій у 11 країнах світу, повідомляє медіа-портал української діаспори VIDIA.

“Ми, громадяни України, що проживаємо на територіях країн розташування дипломатичних місій України, в яких ви працюєте, звертаємося до вас у зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, – сказано у зверненні. – Останні події в Україні яскраво показали, що найвищі посадові особи в нашій державі перестали бути легітимною владою. Троє вбитих громадян України, які загинули від рук міліції – це рубікон, який ставить правлячу верхівку поза законом. Зараз вже немає поділів за політичними поглядами, географічними чи мовними ознаками. Є народ і злочинці!”.

“Шановні дипломати! Більшість з вас є професійними та високоосвіченими людьми, які добросовісно працюють для України. Більшість з вас чудово розуміє, що влада, яка довела ситуацію в країні до війни, за визначенням вже не є владою. Закликаємо вас відмежуватися від політики Президента Януковича, засудити його дії та перейти на бік народу! Проявіть свою громадянську позицію! Підтримайте народ України!”, – закликають українці за кордоном.