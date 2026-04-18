Розвідка США: Іран все ще має тисячі ракет і дронів для продовження війни

Попри втрати, Іран зберігає тисячі ракет і дронів та робить ставку на асиметричну війну, попередив розвідник.

Директор Управління оборонної розвідки (DIA) США ненерал-лейтенант морської піхоти Джеймс Х. Адамс заявив Конгресу, що Іран, попри значні втрати, зберігає потужний арсенал ракет і безпілотників, які становлять загрозу для США та їхніх союзників, пише The Washington Times.

"Попри значне погіршення військового потенціалу Ірану внаслідок ударів коаліції, Тегеран зберігає тисячі ракет та безпілотних літальних апаратів… здатних загрожувати силам США та партнерів у всьому регіоні", - заявив генерал.

За словами Адамса, масовані удари, зокрема в межах операції "Епічна лють", суттєво послабили інфраструктуру Ірану, однак не знищили його військові можливості. Центральне командування США завдало тисячі ударів по ракетних об’єктах.

Водночас Іран адаптує свою стратегію. Як зазначив генерал, країна "майже напевно" розширила свої цілі – від простого виживання до стримування подальших атак і отримання поступок, зокрема через вплив на Ормузьку протоку.

Ставка на асиметричну війну

Адамс підкреслив, що Тегеран робить акцент на непрямих методах боротьби. Генерал зауважив, що "Іран, ймовірно, продовжуватиме вести асиметричну війну проти США та Ізраїлю", зокрема за підтримки союзних угрупувань.

Йдеться про підтримку "Хезболли" та іракських шиїтських ополчень, які вже здійснили сотні атак на американські та ізраїльські сили в регіоні.

Кібератаки і нові загрози

Окрему увагу розвідка приділяє кіберзагрозам. За словами генерала, "11 березня ми спостерігали першу руйнівну кібератаку Ірану на американську компанію з 2014 року".

Він додав: "Іран майже напевно продовжуватиме використовувати кібератаки, щоб нав'язати Сполученим Штатам витрати протягом решти конфлікту".

Внутрішній тиск і майбутні ризики

Попри ослаблення армії, іранський режим зберігає контроль усередині країни. За словами Адамса, влада "гостро усвідомлює широке невдоволення серед іранського населення" і вже вживає заходів, щоб запобігти новим протестам.

Також Іран працює над відновленням військового потенціалу, модернізацією озброєнь і децентралізацією командування після втрат серед керівництва.

Ядерна політика та союзники

Щодо ядерної програми, за словами розвідки, заборона на створення ядерної зброї формально зберігається, хоча позиція нового керівництва поки не визначена.

Водночас Іран продовжує координувати дії союзників. Адамс зазначив, що Тегеран "ймовірно, продовжуватиме тиснути на хуситів" та інші угруповання, щоб посилити вплив у регіоні та контролювати ескалацію конфлікту.

Війна в Ірані - останні новини

Американські ЗМІ повідомляли, що США та Іран ведуть таємні переговори щодо масштабного плану припинення протистояння, який передбачає розмороження 20 мільярдів доларів іранських активів.

На тлі цих новин Трамп заявив, що очікує швидкого укладення угоди з Іран – вже протягом найближчих одного-двох днів. За його словами, американські та іранські переговірники можуть зустрітися найближчими вихідними.

Окремо Трамп спричинив резонанс заявою про те, що Ізраїль більше не має проводити авіаудари по Лівану. Його різкий допис викликав здивування та занепокоєння в ізраїльському керівництві.

