На Airbnb тепер можна буде забронювати номери в готелях

Компанія сподівається випередити конкурентів завдяки нижчій комісії за послуги.

Найбільша платформа з оренди приватного житла для туристів Airbnb продовжує розширювати набір своїх послуг.

Як пише Financial Times, тепер компанія додає незалежні готелі на свою платформу – відповідну пілотну програму вже запустили в таких містах, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес (обидва США), Париж (Франція) і Мадрид (Іспанія). Вона дозволяє користувачам обирати варіанти проживання в бутик-готелях поряд із приватними будинками.

Зазначається, що таким чином компанія прагне розширити свою мережу, знижуючи комісійні збори, що стягуються такими відомими агентствами з бронювання житла, як Booking.com та Expedia.

Як заявив новопризначений керівник готельного підрозділу Airbnb Джессі Стейн, їхня компанія пропонує "дуже конкурентоспроможну структуру комісійних порівняно з іншими гравцями на цьому ринку".

У компанії очікують, що додавання готелів допоможе Airbnb залучити ділових мандрівників, які, як правило, віддають перевагу передбачуваності та сервісу таких варіантів розміщення порівняно з приватними квартирами. За даними Global Business Travel Association, глобальні витрати на ділові поїздки у 2025 році сягнули 1,6 трлн доларів.

Також це має допомогти Airbnb компенсувати втрати, спричинені рухом за обмеження короткострокової оренди житла, що набирає обертів у деяких регіонах.

Як пише видання, цей крок робиться на тлі пошуку Airbnb нових шляхів зростання для збільшення доходів – виручка компанії у 2025 році зросла лише на 10% порівняно з попереднім роком, що є найповільнішим темпом з початку пандемії Covid-19.

Водночас аналітик Bernstein Річард Кларк заявив, що Airbnb зіткнеться з жорсткою конкуренцією у спробі вийти на ринок бронювання готелів, де домінують Booking.com та Expedia, що надають користувачам величезний вибір варіантів.

У свою чергу Джессі Стейн з Airbnb впевнений, що крім конкурентоспроможної структури комісійних зборів, власники готелів будуть тяжіти до платформи через її базу "молодих і заможних споживачів" та "величезний обсяг даних" про вподобання користувачів.

При цьому він зазначив, що Airbnb насамперед прагне до партнерства з незалежними та бутиковими готелями, але не виключає угод з більшими готельними мережами.

Однак Airbnb також стикається з конкуренцією з боку деяких готельних мереж, які активізують зусилля щодо залучення незалежних готелів до партнерства за принципом франчайзингу.

За словами голови комітету з готельного та розважального бізнесу в юридичній фірмі Goodwin Метью Полмана, такі компанії, як Hilton, Marriott та InterContinental Hotels Group, дедалі частіше укладають "м'які" та "орієнтовані на перепрофілювання" партнерські угоди, щоб швидко збільшити пропускну здатність своїх мереж, уникаючи при цьому високих витрат на будівництво нового готелю.

Інші нові послуги Airbnb

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, раніше платформа анонсувала нову послугу з організації зустрічі пасажирів в аеропорту після прибуття та їхньої доставки до місця проживання.

Крім того, Airbnb додає такі послуги, як доставка продуктів, а також найм фахівців за місцем тимчасового проживання, включаючи приватних кухарів, фотографів, масажистів, персональних тренерів, перукарів та візажистів.

