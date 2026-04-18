Федоров: 100% логістики на фронті мають виконувати наземні роботи

Лише у першому півріччі 2026 року за збільшеною потребою Україна законтрактує 25 000 НРК для потреб фронту.

Україна прискорює постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для фронту. 100% фронтової логістики мають виконувати саме такі системи, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час зустрічі із виробниками.

"Ключове завдання – закрити запит фронту на НРК і прискорити постачання у війська. НРК виконують важливі завдання з логістики та евакуації на фронті. Лише за березень – 9 000+ виконаних місій військовими. Наша мета – 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи", - заявив міністр.

За його словами, у першому півріччі 2026 року за збільшеною потребою Україна законтрактує 25 000 НРК, які поступово поставлятимуть на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Агенція оборонних закупівель вже уклала 19 контрактів на 11 млрд грн з виробниками.

Відео дня

Федоров наголосив, що для того щоб пришвидшити постачання, вже ухвалено низку рішень:

розблокували контрактування навіть при зміні вартості. На початку року зміни в податковому законодавстві вплинули на частину НРК – вони підпадають під ПДВ, що потребувало перегляду цін і зсунуло строки контрактування. Зараз Міноборони працює над комплексним вирішенням цього питання;

синхронізували фінансування та суттєво збільшили обсяг закупівель на рік;

за завданням Міноборони АОЗ пришвидшила укладання контрактів;

МО запустило центр компетенцій НРК при Міноборони, який разом з військовими та Генеральним штабом пришвидшить впровадження НРК на фронті й стане єдиним центром для виробників.

Окрім того, змінюється підхід до планування. Федоров зауважив, що вже цього року виробники матимуть контракти на наступний рік. Це допоможе бізнесу спрогнозувати виробництво та вчасно поставити необхідні обсяги продукції.

"НРК – один із найдинамічніших напрямів defence tech. На початку повномасштабної війни цього сектору фактично не існувало. Сьогодні – повноцінний ринок, створений разом із Brave1: 280+ компаній і 550+ рішень. Для компаній Brave1 видав 175 грантів", - заявив Федоров.

Паралельно Україна масштабує інші напрями, зокрема інженерні комплекси для мінування та розмінування, бойові платформи для ураження, наземні камікадзе, автоматизовані турелі для протидії повітряним цілям.

"Наш фокус – дешеві та ефективні ударні НРК, які держава може швидко масштабувати", - додав міністр.

НРК на фронті - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна все частіше застосовує наземних роботів для бойових операцій через тиск дронів. За даними Foreign Policy, у війні проти Росії все більшу роль відіграють наземні роботизовані платформи, оскільки Україна "стикається з тиском російських безпілотників та критичною нестачею піхоти".

У лютому міністр оборони Михайло Федоров відзначив понад 7000 місій наземних роботів і поставив мету перевести на роботів все транспортуння на передовій.

Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що вперше під час війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами - були задіяні наземні роботизовані комплекси та БПЛА. Операцію виконали без участі піхоти. Окупанти здалися в полон.

Вас також можуть зацікавити новини: