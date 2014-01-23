Кличко: Опозиція домовилася з Януковичем припинити силове протистояння і відпустити усіх затриманих на Грушевського

Як повідомляє Еспресо.TV, про це на барикадах на вулиці Грушевського заявив лідер фракції УДАР Віталій Кличко.

За його словами, глава МВС Віталій Захарченко і Янукович припиняють силові дії та виступають із публічною заявою про звільнення усіх затриманих.

У свою чергу, протестувальники також мають утримуватися від застосування сили.