Кличко: Опозиція домовилася з Януковичем припинити силове протистояння і відпустити усіх затриманих на Грушевського
23:33, 23 січня 2014Політика
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Опозиція домовилася з Президентом Віктором Януковичем припинити силове протистояння і відпустити усіх затриманих на Грушевського.
Опозиція домовилася з Януковичем припинити силове протистояння і відпустити усіх затриманих на Грушевського / Reuters
Як повідомляє Еспресо.TV, про це на барикадах на вулиці Грушевського заявив лідер фракції УДАР Віталій Кличко.
За його словами, глава МВС Віталій Захарченко і Янукович припиняють силові дії та виступають із публічною заявою про звільнення усіх затриманих.
У свою чергу, протестувальники також мають утримуватися від застосування сили.
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