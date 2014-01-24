Захарченко назвав умови, на яких міліція не буде переслідувати активістів

Про це йдеться в його зверненні до співробітників органів внутрішніх справ, опублікованому на сайті МВС.

«Вже два дні йдуть переговори між Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем та лідерами опозиції для того, щоб знайти спільне рішення і припинити застосування сили», - йдеться у зверненні.

«До громадян звернулася Генеральна прокуратура України. Якщо присутні на вул. Грушевського приймуть цю пропозицію і покинуть небезпечну територію, органи внутрішніх справ не будуть здійснювати жодних заходів щодо переслідування цих людей», - заявив Захарченко.

Він також додав, що гарантує, «що міліція не буде приймати силових дій по звільненню Майдану Незалежності».

«Ми завжди виступали за мирне врегулювання ситуації. Народ України здатний вирішувати складні конфлікти і не раз це демонстрував. Я сподіваюся, що розсудливість обох сторін переможе емоції і, нарешті, припинить нікому не потрібне протистояння», - заявив Захарченко.