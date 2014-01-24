Правоохоронці, які роздягли чоловіка та знімали його на відео, із спецпідрозділу ”Омега” - Ярема
Співробітники правоохоронних органів, які у центрі Києва захопили, роздягли чоловіка на морозі та знімали ці знущання на фото-відеокамери, належать до спецпідрозділу ”Омега”, якій дислокується поблизу селища Нові-Петрівці Вишгородського району Київської області.
Про це сьогодні у прямому ефірі Еспресо.тв заявив колишній начальник столичного главку міліції Віталій Ярема.
”Мої колеги їх впізнали. Це - військовослужбовці частини 3027, яка дислокується у селищі Нові-Петрівці і належить до спецпідрозділу ”Омега”, який закликаний боротися з тероризмом, звільняти заручників тощо”, - сказав Ярема.
За його словами, як працівникові правоохоронного органу, йому важко якось виправдати таких правоохоронців. ”Мені важко коментувати цю ситуацію. Але цих людей треба судити і судити публічно. Це жахливі речі. Це - покидьки, це фашисти... Це катування, це злочин. І нехай вони ховаються за свої щити, але мають знати, що рано чи пізно понесуть відповідальність”, - зазначив Ярема.