В лікарню швидкої допомоги звозять побитих активістів і тримають їх під вартою

Про це повідомляють активісти спільноти "Варта в лікарні", пише Українська правда.

18 з них перебувають під вартою. Активістів доправляють сюди з СІЗО та РВВС. 24 січня частину з них мають доправити на слідчі дії.

"Усі побиті: голова, спина. Дуже виснажені, бо міліція тримала їх у себе 20-30 годин", - зазначено у повідомленні.

На Братиславській регулярно перебувають нардепи, активісти з Майдану, Автомайдану, байкери, прості громадяни, які збирають гроші на речі та ліки для затриманих, які перебувають у спецбоксі лікарні та знаходяться там у статусі затриманих.

Також стало відомо, до у лікарню БСП на вул.Братиславській, 3 привезли ще трьох затриманих майданівців: Віктор Д. (1993 року народження), Андрій Л. (1970 року), - Дмитро Ж. (1969 року).

"Вони проходять обстеження, міліція не дає чітких вдповідей на питання, чи їх забиратимуть. Так само не відомо, чи вдалось їм повідомити родичам чи друзям про затримання (крім Андрія Л - він повідомив точно)", - зазначають активісти.

Також у лікарні перебуває міліція, яка пред'явила затриманим обвинувачення.

Також активісти спільноти "Варта в лікарні" зазначають, що на вул. Кондратюка, 8 біля лікарні вартують МВС і радять не везти туди постраждалих.