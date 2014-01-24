Янукович про роздягання беркутівцями людини на морозі: дія породжує протидію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Ради церков.

Також Президент нагадав, що останніми днями протестувальники вчиняють насильницькі дії стосовно посадовців та їхніх родин, змушують писати заяви про звільнення, вихід з політичних сил.

“Всі ці дії - вони змушують владу діяти відповідно до чинного законодавства”, — сказав Президент.

На прохання патріарха Філарета прокоментувати повідомлення про знущання правоохоронців над затриманими активістами акцій протесту Янукович зауважив, що дія призводить до протидії.

“Чому ви не засуджуєте тих людей, які палили цих молодих хлопців (курсантів та солдатів внутрішніх військ — УНІАН) тією сумішшю, коли вони горіли і їх палили? Чому ви їх не засуджуєте? Розділи. Безумовно, цього не можна робити. Але насилля породжує насилля”, - сказав він, підкресливши, що потрібно припиняти застосування сили з обох боків.

При цьому, говорячи про події на вулиці Грушевського, він зазначив, що нібито у "коктейлі Молотова", які кидали у бійців внутрішніх військ та «Беркуту», додався азот, через який на них горів не лише одяг, але й тіло.

Протистояння на Грушевського: міліція у вогні

Як повідомляв УНІАН, на вул. Грушевського в Києві з 19 січня тривали сутички між активістами Майдану й бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут". Сотні людей поранено, є загиблі.

Офіційно підтверджено загибель двох протестувальників.

Відучора на Грушевського між протестувальниками й правохоронцми встановилося перемир'я, але обидві сторони укріплюють позиції й готуються до нового витка протистояння.

Переговори між лідерами опозиції, Президентом і членами робочої групи з врегулювання політичної кризи проводилися 22 і 23 січня. Вчора лідер "Свободи" Олег Тягнибок заявив, що переговори мають продовжитися сьогодні вранці. До цього часу сторони повинні утримуватися від застосування сили.

Проте Майдан проголосував за вихід опозиції з переговорного процесу з владою.

Як повідомляв УНІАН, вчора в інтернеті з'явилося відео, як співробітники "Беркуту" фотографували роздягненого на морозі майданівця.