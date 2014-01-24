Німецька газета закликала не віддавати Україну Росії

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на сьогоднішню публікацію одного із публіцистів німецького видання.

"В українській кризі ЄС не знайде простих рішень. ЄС не може… залишити Україну саму по собі, або (віддати в руки) Росії", - відзначив автор матеріалу.

Публіцист висловився за те, аби міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі спільно чимшвидше приїхали до Києва.

На його думку, ЄС повинен продемонструвати підтримку українській опозиції та дати сигнал українській владі щодо можливості запровадження санкцій, котрі безпосередньо вдарять по її інтересам.

Серед санкцій він назвав заблокування банківських рахунків та візові обмеження.

Німецький публіцист відзначив, що президент Росії Володимир Путін "безсоромно" реалізує геостратегічні інтереси своєї держави.

"Його ціль очевидна - перетворення Москви на центр влади Євразійського союзу, вигаданого як конкурента для Євросоюзу. Гасло стратегічного партнерства між ЄС та Росією на практиці було замінено політикою стратегічної конкуренції", - відзначає газета.

Він також звернув увагу, що донедавна мешканці Євросоюзу через економічну кризу дійшли висновку, що їхня доля залежить від банків та найважливішими є економічні показники.

На його думку, події в Києві змінили ці думки.

"Незважаючи на мороз, українці тримають там європейський прапор, їх б'ють, обстрілюють. Політики та громадяни ЄС не можуть ігнорувати цих фотографій",- пише він.

"Про майбутнє Європи свідчать не лише червоні числа (котрі означають збитки), але також кров на українському снігу", - відзначив публіцист.

Він наголосив, що європейська спільнота, яка об'єднує півмільярда людей, відповідальна за те, що діється у світі та повинна допомагати іншим.

"В Україні європейці, якщо наважаться на допомогу, допоможуть не іншим, але самим собі",- наголосив він.

Публіцист також зауважив, що ЄС співвідповідальний за непідписання Угоди про асоціацію з Україною, оскільки дав себе обманути проєвропейськими деклараціями Президента України Віктора Януковича та недооцінив рішучість Путіна, котрий хотів зірвати підписання цього документа.