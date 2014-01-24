Лавров назвав "неадекватною" реакцію ЄС на захоплення "бойовиками" українських ОДА

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС Росії за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Міністри обговорили низку актуальних питань міжнародного порядку денного, а також ситуацію в Україні. Лавров, зокрема, звернув увагу німецького колеги на захоплення місцевих адміністрацій бойовиками опозиції, що відбулися в низці українських регіонів, і відсутність адекватної реакції з боку європейських партнерів», - сказано в повідомленні.

Читайте такожЛавров розповів, в якому випадку РФ допоможе врегулювати кризу в УкраїніКрім цього, було домовлено продовжити обмін думками «на полях» Мюнхенській конференції з питань політики безпеки (31 січня -1 лютого ц.р.).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в низці регіонів України активістам місцевих Євромайданів вдалося захопити приміщення облдержадміністрацій.