Кличко та Фюле поїхали до Оболонського райсуду Києва
23:43, 24 січня 2014Політика
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Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко разом з Єврокомісаром Штефаном Фюле поїхали до Оболонського райсуду Києва, де розглядаються справи щодо обрання запобіжних заходів відносно затриманих активістів Майдану та Автомайдану.
Кличко та Фюле поїхали до Оболонського райсуду Києва / Фото УДАР
В суді з самого початку судових засідань перебувають депутати від "УДАРу". Всього розглядається 19 справ і щодо низки з них вже ухвалені рішення.
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Попри обіцянки Януковича лідерам опозиції випустити затриманих активістів та не чинити відносно них репресій, суд ухвалює рішення про їх арешт.
Зокрема, відносно деяких активістів ухвалено рішення про арешт на 2 місяці, а відносно інших - домашній арешт.
Відносно деяких активістів поки що не винесені рішення і суд продовжує засідання.
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