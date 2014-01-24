Кличко та Фюле поїхали до Оболонського райсуду Києва

В суді з самого початку судових засідань перебувають депутати від "УДАРу". Всього розглядається 19 справ і щодо низки з них вже ухвалені рішення.

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Попри обіцянки Януковича лідерам опозиції випустити затриманих активістів та не чинити відносно них репресій, суд ухвалює рішення про їх арешт.

Зокрема, відносно деяких активістів ухвалено рішення про арешт на 2 місяці, а відносно інших - домашній арешт.

Відносно деяких активістів поки що не винесені рішення і суд продовжує засідання.