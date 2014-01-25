Мер Луганська назвав учасників Євромайдану ”екстремістами і дармоїдами”

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міської ради.

Згідно з опублікованим зверненням, мер запрошує луганчан в суботу в 12:00 прийти на мітинг і висловити свою позицію про події , які відбуваються в Україні.

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«Луганчани! Досить терпіти свавілля екстремістів! Події, що відбуваються в країні, вже давно зробили крок за рамки мирних акцій! Громадяни, що втратили страх і совість, уявили, що вони можуть повалити законно обрану владу. Збіговисько дармоїдів, які відмовляються дотримуватися законів, впевнені, що вони можуть змусити танцювати під свою дудку цілу країну. У тому числі, і нас з вами. Жага влади – це все, заради чого ця шалена компанія зіштовхує лобами українців. Ми довго терпіли, ми чекали, ми вірили, що з цими людьми можна домовитися. Але домовлятися можна з нормальними людьми , а не з цими ... », - йдеться в офіційному зверненні мера.

Кравченко вважає , що сьогоднішні події в країні несуть пряму загрозу національній безпеці України.