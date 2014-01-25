У Чернігові мітингувальники прорвалися до будівлі ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту виламали двері входу до Чернігівської облдержадміністрації зі сторони відділу звернень громадян.

Народний депутат Олег Ляшко заявив про намір передати в облдержадміністрацію резолюцію, прийняту Народним віче у Чернігові. В ній оголошено про відставку голови ОДА Володимира Хоменка та обласної ради Анатолія Мельника; названо вимоги провести сесії обласної, міських та районних рад щодо визнання влади Народної Ради; створення загонів народної самооборони на чолі з екс-начальником чернігівської міліції Едуардом Альохіним; перейменування однієї з вулиць Чернігова на честь захисників вулиці Грушевського; оголошення поза законом Партії регіонів та КПУ.

При наближенні до облдержадміністрації представникам опозиції дорогу перекрили учасники провладного мітингу, а також правоохоронці. На деякий час під стінами ОДА виникла тиснява, і правоохоронці стримували натиск, після чого мітингувальники прорвалися до будівлі ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Чернігові на центральній Красній площі почалося Народне віче, організоване опозиційними силами, на яке зібралися близько 1,5 тис. людей. В акції беруть участь народні депутати Олег Ляшко, Валерій Дубіль, Сергій Аверченко, Руслан Марцинків. Промовці виступають проти диктатури в Україні. Водночас, вони підкреслюють, що акція має мирний характер і до органів влади надано всі необхідні документи.

В цей же час на Алеї героїв зібралися прибічники чинної влади – близько 1 тис. осіб. Вони тримають гасла ”Україна єдина!”, ”Ні – розколу України!”, ”Екстремізму – ні, миру – так”. Серед учасників акції присутні священики.